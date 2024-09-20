Зеленский провел "важную Ставку", обсуждались энергетика, производство ракет и фронт
Президент Владимир Зеленский провел 20 сентября заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривали ключевые вопросы повестки дня страны. Со ссылкой на соцсети главы государства., сообщает Украинская правда.
"Важная Ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины", - сказал президент.
По словам Зеленского, первое, что рассматривалось - защита энергетики этой зимой. На заседании докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Стороны рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в частности с учетом систем Patriot, которые Украина ожидает в ближайшее время.
Второй вопрос - собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Были доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Президент говорит, что речь шла о решениях, "которые позволят украинской промышленности максимально реализовать свой потенциал": долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций.
О ситуации на фронте докладывал главком Александр Сырский и представители разведок - Кирилл Буданов и Олег Иващенко.