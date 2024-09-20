Сійярто у Будапешті поскаржився російському міністру на "вороже середовище"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто у п’ятницю, 20 вересня, провів засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва у Будапешті, на якому був присутній міністр охорони здоров’я РФ Михаїл Мурашко.﻿ З посиланням на Telex, повідомляє Європейська правда.

Засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва відбулося на Пушкаш Арені, футбольному стадіоні в Будапешті, попри те, що в угорській столиці нині борються з наслідками повені.

Після засідання глава МЗС Угорщини повідомив, що розвиток економічного співробітництва між Угорщиною та Росією у сферах, яких не стосуються санкції, розглядається як стратегічний інтерес Будапешта.

Сійярто сказав, що подякував Мурашку "за те, що, попри вороже міжнародне середовище і постійні нападки, російське енергетичне співробітництво міцно стоїть на ногах".

Також сторони анонсували домовленості в енергетичній співпраці, співпраці в галузі онкології та радіотерапії, а також співпрацю у сфері вищої освіти, завдяки чому у 2025 році "відбудеться перша угорсько-російська конференція ректорів".