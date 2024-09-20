Сийярто в Будапеште пожаловался российскому министру на "враждебную среду"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в пятницу, 20 сентября, провел заседание Комитета венгерско-российского экономического сотрудничества в Будапеште, на котором присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Со ссылкой на Telex, сообщает Европейская правда.

Заседание Комитета венгерско-российского экономического сотрудничества состоялось на Пушкаш Арене, футбольном стадионе в Будапеште, несмотря на то, что в венгерской столице сейчас борются с последствиями наводнения.

После заседания глава МИД Венгрии сообщил, что развитие экономического сотрудничества между Венгрией и Россией в сферах, которых не касаются санкции, рассматривается как стратегический интерес Будапешта.

Сийярто сказал, что поблагодарил Мурашко "за то, что, несмотря на враждебное международное окружение и постоянные нападки, российское энергетическое сотрудничество крепко стоит на ногах".

Также стороны анонсировали договоренности в энергетическом сотрудничестве, сотрудничестве в области онкологии и радиотерапии, а также сотрудничество в сфере высшего образования, благодаря чему в 2025 году "состоится первая венгерско-российская конференция ректоров".