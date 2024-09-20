У Конгресі підтримали посилення охорони кандидатів у президенти США

У США Палата представників у п'ятницю, 20 вересня, ухвалила законопроєкт щодо посилення безпеки кандидатів у президенти. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

Як зазначає Politico, Палата проголосувала за законопроєкт, який вимагає від директора Секретної служби «застосовувати однакові стандарти під час визначення кількості агентів, які охороняють президента, віцепрезидента та кандидатів у президенти та віцепрезидентів від основних партій».

Законопроєкт був внесений двома республіканцями та демократом. Його схвалили 405 законодавців нижньої палати Конгресу США.

За даними журналістів, керівництво Палати представників вирішило винести законопроєкт на розгляд цього тижня через ймовірну спробу замаху у Флориді на Трампа. Зокрема, це нібито знову викликало занепокоєння щодо безпеки.