Оголошувалася масштабна тривога через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К (Оновлено)
На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. З посиланням на онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Тривога почалася після дев'ятої вечора і тривала приблизно пів години.
За даними ПС, по всій території України існувала ракетна небезпека через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
Повітряні сили повідомляли також, що на Дніпропетровщину рухалась "швидкісна ціль", а на Херсонщині група дронів летіла у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.