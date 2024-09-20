Оголошувалася масштабна тривога через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К (Оновлено)

На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.﻿ З посиланням на онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Тривога почалася після дев'ятої вечора і тривала приблизно пів години.

За даними ПС, по всій території України існувала ракетна небезпека через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Повітряні сили повідомляли також, що на Дніпропетровщину рухалась "швидкісна ціль", а на Херсонщині група дронів летіла у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.