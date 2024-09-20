Объявлялась масштабная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К (Обновлено)

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К. Со ссылкой на онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

Тревога началась после девяти вечера и длилась примерно пол часа.

По данным ВС, по всей территории Украины существовала ракетная опасность из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, предназначенного для ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Воздушные силы сообщали также, что на Днепропетровщину двигалась "скоростная цель", а в Херсонской области группа дронов летела в направлении Николаевщины северо-западным курсом.