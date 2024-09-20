Сікорський спробував пояснити свої слова про "референдум" в Криму

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що його слова стосовно можливого варіанту повернення Криму Україні через референдум, які викликали обурення Києва, були частиною "гіпотетичної дискусії". З посиланням на РАР, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив журналістам під час візиту до США.

Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії" , – додав він.

Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Як писали українські ЗМІ, Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН з перспективою проведення референдуму про статус території у віддаленому майбутньому.

Це викликало гостру реакцію з боку українських посадовців та зокрема Міністерства закордонних справ, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".

Міжнародна спільнота й Польща зокрема не визнають протиправної анексії Криму, яку Росія здійснила у 2014 році. Європейський Союз запровадив проти російської економіки секторальні санкції, які неодноразово продовжував.