Сикорский попытался объяснить свои слова о "референдуме" в Крыму

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что его слова о возможном варианте возвращения Крыма Украине из-за референдума, вызвавших возмущение Киева, были частью "гипотетической дискуссии". Со ссылкой на РАР, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил журналистам во время визита в США.

Сикорский отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".

"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. – Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях" , – добавил он.

Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Как писали украинские СМИ, Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН с перспективой проведения референдума о статусе территории в отдаленном будущем.

Это вызвало острую реакцию со стороны украинских чиновников и в частности Министерства иностранных дел, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".

Международное сообщество и Польша в частности не признают противоправной аннексии Крыма, которую Россия осуществила в 2014 году. Европейский Союз ввел против российской экономики секторальные санкции, которые неоднократно продлевал.