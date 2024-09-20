На Донеччині обмежили рух через бойові дії - ОВА

У Донецькій області ухвалили рішення ввести тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Зокрема, йдеться про представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Новое время.

За його словами, йдеться про населені пункти, де ведуться активні бойові дії в Донецькій області.

«Для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям тепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту» , — розповів Філашкін.

У разі, якщо безпекова ситуація дасть змогу перебувати в громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.