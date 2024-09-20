В Донецкой области ограничили движение из-за боевых действий - ОВА

В Донецкой области было принято решение ввести временное ограничение движения транспортных средств и лиц. В частности, речь идет о представителях общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Новое время.

По его словам, речь идет о населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия в Донецкой области.

«Для передвижения и работы в этих общинах неправительственным организациям теперь необходимо письменно обращаться в соответствующую военную администрацию населенного пункта» , — рассказал Филашкин.

В случае, если ситуация с безопасностью позволит находиться в громаде без риска для жизни, военная администрация должна предоставить письменное разрешение на пребывание в общине.