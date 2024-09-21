ЗМІ назвали імовірну причинну катастрофи F-16 в Україні
Виданню Breaking Defense стали відомі деякі подробиці падіння F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь, зокрема, що авіатроща могла статися в результаті потрапляння в літак осколків збитої російської ракети, повідомляє Українська правда.
Про це пише Breaking Defense з посиланням на джерела.
У публікації зазначається, що однією з версій є те, що F-16 випадково пролетів через хмару уламків від перехопленої та збитої російської ракети.
"Ці фрагменти знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин… F-16 та/або загибелі пілота до того, як він зміг катапультуватися".
Видання вказує, що така версія є найбільш вірогідною, зважаючи на попередні прецеденти.
Адже, за словами джерела Breaking Defense, Україна вже втратила чотири винищувачі з тієї ж причини – це два МіГ-29 і два Су.
Джерело додало, що попередні втрати не викликали такої уваги, оскільки це були "недорогі сучасні винищувачі".
Передісторія:
- 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
- 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.