СМИ назвали вероятную причинную катастрофы F-16 в Украине

Изданию Breaking Defense стали известны некоторые подробности падения F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь, в частности, что авиакатастрофа могла произойти в результате попадания в самолет осколков сбитой российской ракеты, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что одной из версий является то, что F-16 случайно пролетел через облако обломков от перехваченной и сбитой российской ракеты.

"Эти фрагменты уничтоженной ракеты могли вызвать повреждение двигателя и других частей ... F-16 и/или гибели пилота до того, как он смог катапультироваться".

Издание указывает, что такая версия является наиболее вероятной, учитывая предыдущие прецеденты.

Ведь, по словам источника Breaking Defense, Украина уже потеряла четыре истребителя по той же причине – это два МиГ-29 и два Су.

Источник добавил, что предыдущие потери не вызвали такого внимания, поскольку это были "недорогие современные истребители".

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