ISW: Росія намагалася використати зустріч з главою Червоного Хреста для поширення пропаганди

Російські офіційні особи намагалися використати зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), щоб узаконити окупацію Росією України та поширити неправдиві наративи про нібито порушення прав людини українцями, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич зустрілася з російськими офіційними особами, зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, уповноваженим Кремля з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд, уповноваженим Росії з прав людини Тетяною Москальковою та президентом Російського Червоного Хреста (РЧХ) Павлом Савчуком в Москві 17 вересня.

Сполярич повторила, що держави повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі шляхом надання МКЧХ доступу до військовополонених, і наголосила на необхідності захисту гуманітарних працівників після нещодавньої загибелі трьох співробітників МКЧХ внаслідок обстрілу на лінії фронту в Донецькій області.

Водночас МЗС Росії стверджувало, що зустріч була зосереджена на гуманітарних питаннях Близького Сходу, Африканського Рогу, Сахеля, Європи та Азії, а також діяльності МКЧХ в Росії.

У російському МЗС стверджували, що російська делегація на зустрічі говорила про нібито порушення українцями прав людини, в тому числі щодо поводження з військовополоненими та цивільним населенням.

ISW зазначає, що є велика кількість повідомлень про жорстоке поводження російських військових з українськими військовополоненими та їх страти, незаконну депортацію українських цивільних осіб і дітей до Росії. Також РФ не повністю відкрила свої об’єкти, де утримуються військовополонені, для інспекторів МКЧХ, тоді як Україна регулярно відкривала свій головний табір для військовополонених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у липні 2024 року заявив, що більшість українських військовополонених, які повернулися додому в Україну, повідомляють, що не бачили та не спілкувалися з представниками МКЧХ, перебуваючи в полоні.

Раніше російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію (КАЕС), щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який, на думку росіян, підірве підтримку України Заходом.