ISW: Россия пыталась использовать встречу с главой Красного Креста для распространения пропаганды

Российские официальные лица пытались использовать встречу с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узаконить оккупацию Россией Украины и распространить ложные нарративы о якобы нарушении прав человека украинцами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Президент МККК Мирьяна Сполярич встретилась с российскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уполномоченным Кремля по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой и президентом Российского Красного Креста (РКК) Павлом Савчуком в Москве 17 сентября.

Сполярич повторила, что государства должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе путем предоставления МККК доступа к военнопленным, и отметила необходимость защиты гуманитарных работников после недавней гибели трех сотрудников МККК в результате обстрела на линии фронта в Донецкой области.

В то же время МИД России утверждал, что встреча была сосредоточена на гуманитарных вопросах Ближнего Востока, Африканского Рога, Сахеля, Европы и Азии, а также деятельности МККК в России.

В российском МИД утверждали, что российская делегация на встрече говорила о якобы нарушении украинцами прав человека, в том числе в обращении с военнопленными и гражданским населением.

ISW отмечает, что есть большое количество сообщений о жестоком обращении российских военных с украинскими военнопленными и их казнях, незаконной депортации украинских гражданских лиц и детей в Россию. Также РФ не полностью открыла свои объекты, где содержатся военнопленные, для инспекторов МККК, тогда как Украина регулярно открывала свой главный лагерь для военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в июле 2024 года заявил, что большинство украинских военнопленных, вернувшихся домой в Украину, сообщают, что не видели и не общались с представителями МККК, находясь в плену.

Ранее российские официальные лица пытались воспользоваться визитом генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (КАЭС), чтобы ложно представить Украину угрозой радиационного инцидента, который, по мнению россиян, подорвет поддержку Украины Западом.