Безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ

Безпілотники атакували селище Тихорецьк Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Атаку дронів підтвердив голова регіону. За його словами, два безпілотники придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".

Також губернатор повідомив, що проводиться тимчасова евакуація мешканців селища до найближчих населених пунктів. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.

Astra пише, що удару завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець, Тверської області. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.