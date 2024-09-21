Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ

Беспилотники атаковали поселок Тихорецк Краснодарского края. Местные жители говорят, что удар пришелся по складу с боеприпасами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Атаку дронов подтвердил глава региона. По его словам, два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация".

Также губернатор сообщил, что проводится временная эвакуация жителей поселка в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.

Astra пишет, что удар нанесен по складу с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района.

Напомним, в ночь на 18 сентября украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области. На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.