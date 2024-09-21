У Росії заявляють про атаку понад 100 українських безпілотників
Російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та окупований Крим атакував 101 український БпЛА, повідомляє Українська правда.
Про це пише Міноборони РФ.
У російському відомстві зазначили, що їхні чергові засоби ППО нібито знищили і перехопили 101 український БпЛА літакового типу.
"53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 БпЛА над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської областей та Республіки Крим, 16 БпЛА – над акваторією Азовського моря".