В России заявляют об атаке более 100 украинских беспилотников

Российское Минобороны заявило, что ночью 21 сентября территорию Федерации и оккупированный Крым атаковал 101 украинский БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Минобороны РФ.

В российском ведомстве отметили, что их дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 101 украинский БПЛА самолетного типа.

"53 БпЛА перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 БпЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БпЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БпЛА – над акваторией Азовского моря".