Politico: США можуть передати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16

США розглядають можливість надати Україні крилаті авіаційні бомби середньої дальності для її нового флоту F-16 у рамках пакету військової допомоги. Про пакет вартістю 375 млн доларів, як очікується, буде офіційно оголошено в понеділок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Крилата авіаційна бомба Joint Standoff Weapon, яка вже використовується ВПС і ВМС США та кількома союзниками, може вражати цілі на відстані понад 70 миль (112,6 км).

Пакет, за словами двох офіційних осіб США та особи, знайомої з проблемою, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППО. Водночас, за їхніми словами, вміст пакета може змінитися до офіційного оголошення.

Як повідомлялося, Сполучені Штати планують уже наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Але постачання озброєнь можуть затриматися.

За даними Reuters, новий пакет включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, західні частини та іншу зброю.