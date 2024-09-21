Politico: США могут передать Украине крылатые авиабомбы средней дальности для F-16

США рассматривают возможность предоставления Украине крылатых авиационных бомб средней дальности для ее нового флота F-16 в рамках пакета военной помощи. О пакете стоимостью 375 млн долларов, как ожидается, будет официально объявлено в понедельник, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon, уже используемая ВВС и ВМС США и несколькими союзниками, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (112,6 км).

Пакет, по словам двух официальных лиц США и лица, знакомого с проблемой, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. В то же время, по их словам, содержимое пакета может измениться до официального объявления.

Как сообщалось, Соединенные Штаты планируют уже на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине. Но поставки вооружений могут задержаться.

По данным Reuters, новый пакет включает в себя патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, западные части и другое оружие.