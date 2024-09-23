Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє вибори

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на пост глави держави у 2028 році. Це буде у тому випадку, якщо він програє вибори цього року.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Зазначається, що у програмі "Full Measure" йому поставили питання, чи збирається він знову балотуватися через чотири роки, якщо зазнає невдачі в листопаді. Трамп відповів, що не буде.

"Ні, не думаю. Я думаю... так і буде. Я взагалі цього не бачу" , - сказав він.

CNN додало, що в день виборів у 2028 році колишньому президентові США Дональду Трампу було б вже 82 роки.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від проведення других дебатів зі своєю опоненткою від демократів Камалою Гарріс. Відмова була вже не один раз.

Однак, за даними видання Axios, замість других дебатів Трамп і Гарріс розглядають можливість дати інтерв'ю телеканалу CBS News. Якщо це станеться, бесіду одну за одною транслюватимуть.