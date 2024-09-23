Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет выборы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028. Это будет в том случае, если он проиграет выборы в этом году.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Отмечается, что в программе "Full Measure" ему задали вопрос, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года, если потерпит неудачу в ноябре. Трамп ответил, что не будет.

"Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу" , - сказал он.

CNN добавило, что в день выборов в 2028 году, бывшему президенту США Дональду Трампу было бы уже 82 года.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от проведения вторых дебатов со своей оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Отказ был уже не один раз.

Однако, по данным издания Axios, вместо вторых дебатов Трамп и Харрис рассматривают возможность дать интервью телеканалу CBS News. Если это произойдет, беседу одну за другой будут транслировать.