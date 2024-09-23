Курс валют НБУ на 23 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 вересня знизився до рівня 41.3481 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 46.1486 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.9826 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 26 коп. до 48.6505 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.7905 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.348 100
|EUR
|Євро
|46.148 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.982 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.650 500
|PLN
|Польський злотий
|10.790 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.