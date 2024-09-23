Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 вересня знизився до рівня 41.3481 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 46.1486 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.9826 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 26 коп. до 48.6505 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.7905 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.348 100 EUR Євро 46.148 600 GBP Фунт стерлінгів 54.982 600 CHF Швейцарський франк 48.650 500 PLN Польський злотий 10.790 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.