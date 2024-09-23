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Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 вересня знизився до рівня 41.3481 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 46.1486 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 54.9826 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 26 коп. до 48.6505 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.7905 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.348 100 --0.0964
EUR Євро 46.148 600 --0.091
GBP Фунт стерлінгів 54.982 600 --0.0661
CHF Швейцарський франк 48.650 500 --0.2631
PLN Польський злотий 10.790 500 --0.0503

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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