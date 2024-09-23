Курс валют НБУ на 23 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 сентября, понизился до уровня 41.3481 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 46.1486 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 54.9826 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 26 коп до 48.6505 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.7905 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.348100
|EUR
|Евро
|46.148600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.982600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.650500
|PLN
|Польский злотый
|10.790500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.