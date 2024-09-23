Курс валют НБУ на 23 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 сентября, понизился до уровня 41.3481 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 46.1486 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 54.9826 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 26 коп до 48.6505 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.7905 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.348 100 EUR Евро 46.148 600 GBP Фунт стерлингов 54.982 600 CHF Швейцарский франк 48.650 500 PLN Польский злотый 10.790 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.