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Курс валют НБУ на 23 сентября

Курс валют НБУ на 23 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 сентября, понизился до уровня 41.3481 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 46.1486 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 54.9826 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 26 коп до 48.6505 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.7905 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.348100 --0.0964
EUR Евро 46.148600 --0.091
GBP Фунт стерлингов 54.982600 --0.0661
CHF Швейцарский франк 48.650500 --0.2631
PLN Польский злотый 10.790500 --0.0503

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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