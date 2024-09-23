РФ вдарила по Україні "Шахедами" та ракетами, вони не досягли цілей – ЗСУ

У ніч на 23 вересня російські війська вдарили по Україні ракетами та безпілотниками Shahed. За даними ЗСУ, жоден із засобів ураження не досяг цілі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу Shahed.