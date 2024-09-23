РФ вдарила по Україні "Шахедами" та ракетами, вони не досягли цілей – ЗСУ
У ніч на 23 вересня російські війська вдарили по Україні ракетами та безпілотниками Shahed. За даними ЗСУ, жоден із засобів ураження не досяг цілі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу Shahed.
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.