РФ ударила по Украине "Шахедами" и ракетами, они не достигли целей – ВСУ
В ночь на 23 сентября российские войска ударили по Украине ракетами и беспилотниками Shahed. По данным ВСУ, ни одно из средств поражения не достигло цели.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударных БпЛА типа Shahed.
"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели - один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.