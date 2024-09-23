РФ ударила по Украине "Шахедами" и ракетами, они не достигли целей – ВСУ

В ночь на 23 сентября российские войска ударили по Украине ракетами и беспилотниками Shahed. По данным ВСУ, ни одно из средств поражения не достигло цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударных БпЛА типа Shahed.