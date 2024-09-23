DeepState: Окупанти просунулися в Торецьку та біля шести населених пунктів

За даними аналітиків DeepState, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку, повідомляє Лівий берег.

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.

Згадані населені пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, минулого тижня кількість боїв зросла, а напрямком із найвищою кількістю атак ворога залишається Курахівський.

Загалом ворог зосередив зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському і Лиманському напрямках.