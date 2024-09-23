DeepState: Оккупанты продвинулись в Торецке и около шести населенных пунктов

По данным аналитиков DeepState, оккупанты продолжают продвижение на восточных направлениях. В частности, враг продвинулся в Торецке, сообщает Левый берег.

Также россияне продвинулись возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара и Пречистовки. Об этом говорится в обновленных данных аналитиков по состоянию на понедельник.

Упомянутые населенные пункты относятся к разным направлениям, в частности Покровского, Торецкого, Кураховского.

Напомним, по данным Генерального штаба, на прошлой неделе количество боев выросло, а направлением с самым высоким количеством атак врага остается Кураховский.

В целом враг сосредоточил усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.