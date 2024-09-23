Маск анонсував запуск безпілотних кораблів Starship на Марс

Компанія SpaceX у найближчі два роки планує запустити близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск, повідомляє Укрінформ.

"Якщо всі вони благополучно приземляться, то пілотовані місії стануть можливі через чотири роки" , - зазначив мільярдер.

Водночас Маск уточнив, що у разі виникнення будь-яких проблем пілотовані місії на Марс будуть відкладені ще на два роки, але компанія все одно збільшуватиме кількість кораблів, які вирушатимуть на Червону планету.