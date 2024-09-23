Маск анонсував запуск безпілотних кораблів Starship на Марс
Компанія SpaceX у найближчі два роки планує запустити близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск, повідомляє Укрінформ.
"Якщо всі вони благополучно приземляться, то пілотовані місії стануть можливі через чотири роки", - зазначив мільярдер.
Водночас Маск уточнив, що у разі виникнення будь-яких проблем пілотовані місії на Марс будуть відкладені ще на два роки, але компанія все одно збільшуватиме кількість кораблів, які вирушатимуть на Червону планету.
"Подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети вирівнюються. Це збільшує складність завдання, але також служить для захисту Марса від багатьох катастрофічних подій на Землі. Незалежно від того, що станеться з успішною посадкою, SpaceX збільшуватиме кількість космічних кораблів, які подорожуватимуть на Марс. Ми хочемо дати можливість кожному, хто хоче стати космічним мандрівником, побувати на Марсі!", - резюмував він.