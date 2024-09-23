Маск анонсировал запуск беспилотных кораблей Starship на Марс

Компания SpaceX в ближайшие два года планирует запустить около пяти беспилотных кораблей Starship на Марс. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, сообщает Укринформ.

"Если все они благополучно приземлятся, то пилотируемые миссии станут возможны через четыре года" , – отметил миллиардер.

В то же время Маск уточнил, что в случае возникновения каких-либо проблем пилотируемые миссии на Марс будут отложены еще на два года, но компания все равно будет увеличивать количество кораблей, отправляющихся на Красную планету.