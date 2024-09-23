Росіяни заявили про "українські концтабори" на Курщині: у ЦПД розвінчали фейк

Розкруткою фейків про "концентраційні табори" у контрольованій ЗСУ частини Курської області, до якої вдається Росія, Кремль намагається змістити фокус уваги зі злочинів російських військових на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).

У Центрі нагадують, що напередодні спікерка російського МЗС Марія Захарова заявила, що українські військові буцімто вивезли частину цивільного населення з території Курської області. Крім того, вона продовжує розповідати про існування на Курщині українських "концентраційних таборів", де нібито утримуються й діти. У ЦПД підкреслюють, що жодних доказів своїм словам Захарова, "як і раніше, не надала".

"Як уже повідомляв Центр, агресивною розкруткою фейків про "концентраційні табори", до якої вдаються російські високопосадовці, кремль намагається змістити фокус уваги зі злочинів російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, з так званих заходів з "фільтрації" , — йдеться у повідомленні ЦПД.

Крім того, додають у Центрі, вкидами про нібито утримання Силами оборони України дітей та вивезення цивільного населення ворог вкотре прагне прикрити свої злочини з викрадення українських дітей.

"За звинуваченням у цих злочинах, нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової" , — підсумували у ЦПД.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області України російські війська влаштували фільтраційний табір у підконтрольній їм частині міста.