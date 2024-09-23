Россияне заявили об "украинских концлагерях" на Курщине: в ЦПД развенчали фейк

Раскруткой фейков о "концентрационных лагерях" в контролируемой ВСУ части Курской области, к которой прибегает Россия, Кремль пытается сместить фокус внимания с преступлений российских военных на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В Центре напоминают, что накануне спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что украинские военные якобы вывезли часть гражданского населения с территории Курской области. Кроме того, она продолжает рассказывать о существовании на Курщине украинских "концентрационных лагерей", где якобы содержатся и дети. В ЦПД подчеркивают, что никаких доказательств своим словам Захарова, "как и раньше, не предоставила".

"Как уже сообщал Центр, агрессивной раскруткой фейков о "концентрационных лагерях", к которой прибегают российские высокопоставленные лица, Кремль пытается сместить фокус внимания с преступлений российских военных на временно оккупированных территориях Украины. В частности, из так называемых мер по "фильтрации" , — говорится в сообщении ЦПД.

Кроме того, добавляют в Центре, вбросами о якобы содержании Силами обороны Украины детей и вывозе гражданского населения враг в очередной раз стремится прикрыть свои преступления по похищению украинских детей.

"По обвинению в этих преступлениях, напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой" , — подытожили в ЦПД.

Напомним, в Волчанске Харьковской области Украины российские войска устроили фильтрационный лагерь в подконтрольной им части города.