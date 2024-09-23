Глава МЗС Британії прогнозує, що війна в Україні триватиме до 2026 року і далі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими, осообливо наприкінці 2025-2026 років, повідомляє Ділова столиця.

Про це Леммі сказав на конференції Лейбористської партії у Ліверпулі із посиланням на The Guardian.

"Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025-2026 років і далі" , – йдеться в матеріалі.

Британський міністр зазначив, що це є критичним часом для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну. Та додав, що Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка зазнає гострого тиску на сході.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти (президенту Росії Володимиру Путіну — "ДС") Путіну" , – додав Леммі, очевидно маючи на увазі ракети Storm Shadow:

"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими" , — додав він.

Нагадаємо, за даними видання The Times, Сполучені Штати та Велика Британія, ймовірно, планують надати Україні дозвіл на застосування ракет Storm Shadow для ударів углиб території РФ, однак це рішення може залишитися непублічним, щоб зберегти фактор несподіванки для російської сторони..