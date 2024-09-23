Глава МИД Британии прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться до 2026 года и дальше

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что вызовы войны в Украине станут "глубже и суровее, особенно в конце 2025-2026 годов", сообщает Деловая столица.

Об этом Лемми сказал на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле со ссылкой на The Guardian.

"Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и суровее", особенно в конце 2025-2026 годов и дальше" , — говорится в материале.

Британский министр отметил, что это критическое время для смелости, терпения и силы духа от имени союзников, поддерживающих Украину. Но добавил, что Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме попыток удержать линию фронта, которая испытывает острое давление на востоке.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь (президенту России Владимиру Путину – "ДС") Путину" , – добавил Лемми, очевидно имея в виду ракеты Storm Shadow:

"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы" , — добавил он.

Напомним, по данным издания The Times, Соединенные Штаты и Великобритания, вероятно, планируют предоставить Украине разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов в глубь территории РФ, однако это решение может остаться непубличным, чтобы сохранить фактор неожиданности для российской стороны.