Росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу на Сумщині: є поранені

Вранці 23 вересня армія РФ FPV-дроном влучила по рейсовому автобусу у Миропільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

"Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі".

Зазначається, що дві людини зазнали поранень, їх евакуювали до медичного закладу.

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