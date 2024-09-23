Росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу на Сумщині: є поранені
Вранці 23 вересня армія РФ FPV-дроном влучила по рейсовому автобусу у Миропільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
"Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі".
Зазначається, що дві людини зазнали поранень, їх евакуювали до медичного закладу.
Передісторія:
- 21 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах, одна людина дістала травми, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.