Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу на Сумщине: есть раненые

Утром 23 сентября армия РФ FPV-дроном попала по рейсовому автобусу в Миропольской общине Сумской области, в результате чего пострадали два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Утром 23 сентября в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители".

Отмечается, что два человека получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение.

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