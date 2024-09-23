Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу на Сумщине: есть раненые
Утром 23 сентября армия РФ FPV-дроном попала по рейсовому автобусу в Миропольской общине Сумской области, в результате чего пострадали два человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"Утром 23 сентября в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители".
Отмечается, что два человека получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение.
Предыстория:
- 21 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумах, один человек получил травмы, разрушены и повреждены частные дома.