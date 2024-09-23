У Львові затримали чиновника, який дозволяв "безкоштовно" використовувати ув'язнених

На Львівщині затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується 6 областями України. Посадовець за винагороду дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та СБУ, повідомляє Лівий берег.

Посадовець налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї із виправних колоній.

Зокрема, посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів на виконання господарських робіт, а оплату від бізнесменів отримував готівкою.

Він фактично "обклав даниною" кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії. Зокрема, у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

"Абонплата" з липня по вересень склала понад 2 тис. євро.

Передачу грошей посадовець призначив в одному із кафе у середмісті Львова. Після отримання хабаря його затримали правоохоронці та вилучили кошти.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Вивчаються інші факти використання ув’язнених у подібних схемах.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Також фігуранта звільнено з роботи.