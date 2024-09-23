Зеленський: Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні

Найближчі місяці стануть вирішальними у війні з Росією. Оскільки у України не так уже й багато часу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на нагородженнi Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні - війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, - у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат" , - заявив він.

Зеленський закликав до швидких дій, наголосивши на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями.

"Ми повинні його визначити. Ні Росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття" , - підкреслив він.

Візит Зеленського до США

Цього тижня розпочався офіційний візит президента України Володимира Зеленського до США. Глава держави раніше анонсував, що під час візиту представить свій "план перемоги" для України, який тісно пов'язаний із військовою допомогою США.

Зеленський зазначив, що план містить ряд рішень, які мають бути реалізовані до кінця року. Він буде представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

За даними ЗМІ, під час візиту Зеленський планує акцентувати увагу на запрошенні України до НАТО та на необхідності зобов'язань партнерів щодо постійних поставок зброї в рамках плану перемоги.