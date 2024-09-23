Зеленский: Следующие несколько месяцев будут решающими в войне

Ближайшие месяцы станут решающими в войне с Россией. Поскольку у Украины не так уж и много времени, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на награждении Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне - войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, - у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат" , - заявил он.

Зеленский призвал к быстрым действиям, подчеркнув необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.

"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия" , - подчеркнул он.

Визит Зеленского в США

На этой неделе начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Глава государства ранее анонсировал, что во время визита представит свой "план победы" для Украины, тесно связанный с военной помощью США.

Зеленский отметил, что план включает в себя ряд решений, которые должны быть реализованы до конца года. Он будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу.

По данным СМИ, во время визита Зеленский планирует акцентировать внимание на приглашении Украины в НАТО и необходимости обязательств партнеров по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы.