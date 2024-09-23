ГУР здійснило кібератаку на ще два російські банки – джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували АТ "Россільгоспбанк" і ПАТ "Московський кредитний банк". Про це розповіло джерело у розвідці, повідомляє Укрінформ.

"Унаслідок атаки порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки. Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, фінансові установи РФ є законними цілями для українських Сил безпеки і оборони, оскільки всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії.

Як повідомлялося, раніше у вересні кіберфахівці ГУР здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ. Зокрема, тоді під кіберудар потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".