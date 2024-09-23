ГУР осуществило кибератаку на еще два российских банка - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". Об этом рассказал источник в разведке, сообщает Укринформ.

"В результате атаки нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения. Технические службы банков пока даже примерно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, финансовые учреждения РФ являются законными целями для украинских сил безопасности и обороны, поскольку все они участвуют в финансировании оккупационной армии.

Как сообщалось, ранее в сентябре киберспециалисты ГУР совершили очередную DDOS-атаку на банковскую систему РФ. В частности, тогда под киберудар попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".