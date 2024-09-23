Управління держохорони закупило елітні авто за рекордним тендером

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада". Вартість контракту склала 15,73 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляє Нашi грошi.

До 25 грудня мають поставити чотири чорні позашляховики 2024 року випуску, з дизельним двигуном об’ємом 3.3 л, що забезпечує понад 300 к.с., відповідає екологічному стандарту Євро-5, забезпечує максимальну швидкість 210 км/год та розгін за 6,9 секунд.

"Ленд крузери" повинні мати підігрів керма та сидінь, звукоізоляційне скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Системи активної та пасивної безпеки включають огляд на 360 градусів, стабілізацію, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркуванню тощо.

Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання — світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням.

Журналісти порівняли технічні характеристики автомобіля з тим, що продають у салонах. Найближчою до тендерної є модель Toyota Land Cruiser 300 з 3.3 Twin Turbo двигуном, а судячи по дисках, комплектації Premium ціною близько 3,6 — 3,9 млн грн.

Як йдеться на дилерських сайтах йдеться про "нове покоління легендарного Ленд Крузер". Автомобіль "спеціально створений для тих автолюбителів, хто не звик задовольнятися посередністю".

3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser – це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі "Прозорро" цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Лексус по 3,27 млн грн у ТОВ "ВіДі Еліт".

Також набагато дешевше коштують спецавто і позашляховики для силових структур.

Наприклад, військова частина А7039 (Луганська область) 18 вересня придбала пікап на базі Peugeot Landtrek за 1,76 млн грн. ГУ Нацполу Донецької області 5 вересня закупило три спецавтівки на базі Peugeot Landtrek по 1,56 млн грн. ГУ Нацполу Харківської області 2 вересня закупило авто на базі Hyundai Tucson за 1,26 млн грн. В/ч А4010 придбала спецавтівку на базі Toyota Hilux за 1,74 млн грн.

Ці замовлення "лексусів" і "лендкрузерів" були зроблені після призначення нового керівника УДО у червні цього року Олександра Морозова. При його призначенні президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".

"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла пресслужба президента.

Про різке підняття ціни і рівня розкоші автомобілів для перевезення осіб, що потребують охорони, у президента не повідомляли.

ТОВ "ВіДі Автострада" входить до складу групи компаній "ВіДі Груп" Олега та Віталія Джуринських. За цей рік з товариством підписано контрактів на 211,70 млн грн.