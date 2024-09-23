Управление госохраны закупило элитные авто по рекордному тендеру

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн. грн. за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада". Стоимость контракта составила 15,73 млн. грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", сообщает Нашi грошi.

До 25 декабря должны поставить четыре черных внедорожника 2024 года выпуска, с дизельным двигателем объемом 3.3 л, который обеспечивает более 300 л.с., соответствует экологическому стандарту Евро-5, обеспечивает максимальную скорость 210 км/ч и разгон за 6,9 секунд.

"Ленд-крузеры" должны иметь подогрев руля и сидений, звукоизоляционное стекло передней двери, ионизацию салона, подогрев лобового стекла и другие опции для комфорта водителя и пассажиров. Системы активной и пассивной безопасности включают обзор на 360 градусов, стабилизацию, мониторинг давления в шинах, систему предупреждения столкновения, датчики парковки и т.д.

Дополнительное оборудование для автомобилей предусматривает металлическую защиту двигателя, защитную решетку в радиаторе, зимнюю резину, тонировку окон (кроме лобового) и дорожный набор автомобилиста. Специализированное оборудование — светодиодные фары в радиаторной решетке и под заднее стекло, сигнальные маяки, а также мощное громкоговорящее устройство с дистанционным светоуправлением.

Журналисты сравнили технические характеристики автомобиля с продающими в салонах. Ближайшая к тендерной модель Toyota Land Cruiser 300 с 3.3 Twin Turbo двигателем, а судя по дискам, комплектации Premium ценой около 3,6 — 3,9 млн грн.

Как говорится на дилерских сайтах речь идет о "новом поколении легендарного Лэнда Крузера". Автомобиль "специально создан для тех автолюбителей, кто не привык довольствоваться посредственностью".

3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser – это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе "Прозорро" в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны, оно в августе заказало три роскошных внедорожника Лексус по 3,27 млн грн у ООО "ВиДи Элит".

Также гораздо дешевле стоят спецавто и внедорожники для силовых структур.

К примеру, военная часть А7039 (Луганская область) 18 сентября приобрела пикап на базе Peugeot Landtrek за 1,76 млн грн. ГУ Нацпола Донецкой области 5 сентября закупило три спецавтомобили на базе Peugeot Landtrek по 1,56 млн грн. ГУ Нацпола Харьковской области 2 сентября закупило авто на базе Hyundai Tucson за 1,26 млн. грн. В/ч А4010 приобрела спецавтомобилю на базе Toyota Hilux за 1,74 млн грн.

Эти заказы "лексусов" и "лендкрузеров" были сделаны после назначения нового руководителя УГО в июне этого года Александра Морозова. При его назначении президент Владимир Зеленский заявил, что у нового руководителя "есть карт-бланш на смены".

"Речь идет о повышении уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новых подходах к рекрутингу кадров для ведомства; совершенствование материально-технической и учебной баз УГО" , - сообщала пресс-служба президента.

О резком поднятии цены и уровня роскоши автомобилей для перевозки нуждающихся в охране лиц у президента не сообщали.

ООО "ВиДи Автострада" входит в состав группы компаний "ВиДи Груп" Олега и Виталия Джуринских. За этот год с обществом подписаны контракты на 211,70 млн грн.