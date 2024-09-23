Російські війська обстріляли Краматорськ: є загибла та поранені
Внаслідок російського обстрілу Краматорська вдень 23 вересня загинула 45-річна жінка, ще 3 людей постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік".
Згодом Філашкін повідомив, що кількість постраждалих зросла до 3 людей. Також окупанти пошкодили 8 приватних будинків.