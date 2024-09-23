Российские войска обстреляли Краматорск: есть погибшая и раненые

В результате российского обстрела Краматорска днем 23 сентября погибла 45-летняя женщина, еще 3 человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж".

Впоследствии Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло до 3 человек. Также оккупанты повредили 8 частных домов.