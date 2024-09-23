Китайський виробник електромобілів обіцяє заблокувати контрабандні авто в РФ

Преміальний підрозділ автоконцерну Geely – Zhejiang Geely Holding Group, що випускає Zeekr, обіцяє блокувати машини, вивезені за межі Китаю без його дозволу. Про це з посиланням на джерела в дилерських компаніях пише The Moscow Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія ще в червні попередила партнерів, що боротиметься з несанкціонованим експортом, і пообіцяла відключати у "сірих" автомобілів функції мультимедіа.

У вересні вона повідомила, що поділяє свої електромобілі за VIN на дві категорії – вироблені для внутрішнього ринку та експортні – і блокуватиме машини першої категорії під час їхнього вивезення з Китаю.

Блокування, за їхніми даними, почнуть застосовувати до автомобілів, що зійшли з конвеєра після 9 вересня.

У версій для внутрішнього ринку під час спроби експлуатації за межами Китаю відключиться можливість підзарядки, почне знижуватися потужність двигуна, і врешті-решт він не запускатиметься після зупинки. Водночас в акаунті автомобіля з'явиться повідомлення китайською мовою про те, що автомобіль виїхав за межі авторизованої зони продажу та його транспортні функції та підключення до мережі обмежені.

Для розв'язання проблеми пропонується звернутися до офіційного дилера або натиснути на кнопку та надіслати запит про розблокування.

Поки що виданню не вдалося знайти інформацію про реальні випадки блокування Zeekr у Росії, а також Казахстані та Киргизстані. Співробітник автоторгової компанії пояснив, що неофіційно експортовані автомобілі, які можуть під неї потрапити, туди з Китаю ще не доїхали.

"Але, як нам повідомили, проблему нібито неможливо буде вирішити ніяк, окрім як повернувши автомобіль до Китаю" , – сказав він.

У Росії немає офіційного дилера Zeekr, але є компанії, які стверджують, що закуповують автомобілі за прямими експортними контрактами із заводом-виробником, – їхні співробітники запевнили The Moscow Times, що з такими автомобілями ніяких проблем не буде.

Співрозмовники The Moscow Times у дилерських компаніях вважають, що в Росії потенційно під блокування могла б потрапити щонайменше третина Zeekr – саме так вони оцінюють частку вже ввезених у країну "сірих" автомобілів для китайського ринку.

Zeekr – найпоширеніша в Росії марка електромобілів. За даними російського Автостату, за вісім місяців у РФ взято на облік 5559 Zeekr, що у 76 разів більше, ніж за той самий період 2023 року. Усього ж за січень-серпень у Росії продано 12 689 нових електромобілів.