Китайский производитель электромобилей обещает заблокировать контрабандные авто в РФ

Премиальное подразделение автоконцерна Geely – Zhejiang Geely Holding Group, выпускающее Zeekr, обещает блокировать машины, вывезенные за пределы Китая без его разрешения. Об этом со ссылкой на источники в дилерских компаниях пишет The Moscow Times, сообщает Лига.Бизнес.

Компания еще в июне предупредила партнеров, что будет бороться с несанкционированным экспортом, и пообещала отключать у "серых" автомобилей функции мультимедиа.

В сентябре она сообщила, что разделяет свои электромобили по VIN на две категории – производимые для внутреннего рынка и экспортные – и будет блокировать машины первой категории при их вывозе из Китая.

Блокировки, по их данным, начнут применять к автомобилям, сошедшим с конвейера после 9 сентября.

У версий для внутреннего рынка при попытке эксплуатации за пределами Китая отключится возможность подзарядки, начнет снижаться мощность двигателя, и в конце концов он не будет запускаться после остановки. При этом в аккаунте автомобиля появится сообщение на китайском языке, что автомобиль выехал за пределы авторизованной зоны продаж и его транспортные функции и подключение к сети ограничены.

Для решения проблемы предлагается обратиться к официальному дилеру или нажать кнопку и отправить запрос о разблокировке.

Пока изданию не удалось найти информацию о реальных случаях блокирования Zeekr в России, а также Казахстане и Кыргызстане. Сотрудник автоторговой компании объяснил, что неофициально экспортируемые автомобили, которые могут под нее попасть, туда из Китая еще не доехали.

"Но, как нам сообщили, проблему вроде бы невозможно будет решить никак, кроме как вернув автомобиль в Китай" , – сказал он.

У России нет официального дилера Zeekr, но есть компании, утверждающие, что закупают автомобили по прямым экспортным контрактам с заводом-производителем, – их сотрудники заверили The Moscow Times, что с такими автомобилями никаких проблем не будет.

Собеседники The Moscow Times в дилерских компаниях считают, что в России потенциально под блокировку могла бы попасть как минимум треть Zeekr – именно так они оценивают долю уже ввезенных в страну "серых" автомобилей для китайского рынка.

Zeekr – самая распространенная в России марка электромобилей. По данным российского Автостата, за восемь месяцев в РФ взято на учет 5559 Zeekr, что в 76 раз больше, чем за тот же период 2023 года. Всего же за январь-август в России было продано 12 689 новых электромобилей.