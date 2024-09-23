Японія вперше використала сигнальні ракети через російський літак

У відповідь на порушення російським літаком авіапростору Японії, винищувачі Сил оборони країни вперше випустили сигнальні ракети для попередження. Про це пише The Yomiuri Shimbun, повідомляє Укрінформ.

За словами речника уряду Японії Йошімаси Хаяші, російський військовий патрульний літак Іл-38 тричі порушував авіапростір Японії у понеділок після обіду, 23 вересня.

Порушення були зафіксовані над Японським морем (Східним морем) поблизу острову Ребун, що на півночі префектури Хоккайдо.

У відповідь були підняті винищувачі Сил оборони Японії, які попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети.

Зазначається, що таким чином Японія вперше запускала сигнальні ракети як попередження під час порушення власного повітряного простору.

Kyodo News додає, що у зв’язку з цим інцидентом Токіо висловило «надзвичайно рішучий протест» Москві.

Раніше у вересні Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг.