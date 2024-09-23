Япония впервые использовала сигнальные ракеты через российский самолет

В ответ на нарушение российским самолетом авиапространства Японии истребители Сил обороны страны впервые выпустили сигнальные ракеты для предупреждения. Об этом пишет The Yomiuri Shimbun, сообщает Укринформ.

По словам представителя правительства Японии Йошимасы Хаяши, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушал авиапространство Японии в понедельник после обеда, 23 сентября.

Нарушения были зафиксированы над Японским морем (Восточным морем) вблизи острова Ребун на севере префектуры Хоккайдо.

В ответ были подняты истребители сил обороны Японии, которые предупредили российскую авиацию, запустив сигнальные ракеты.

Отмечается, что таким образом Япония впервые запускала сигнальные ракеты, как предупреждение при нарушении собственного воздушного пространства.

Kyodo News добавляет, что в связи с этим инцидентом Токио выразило "чрезвычайно решительный протест" Москве.

Ранее в сентябре Япония подняла в воздух истребители после того, как российские военные самолеты впервые за пять лет облетели архипелаг.