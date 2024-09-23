Нардеп Одарченко незаконно потрапив до Румунії – прокурор

Оголошений у міжнародний розшук народний депутат Андрій Одарченко, ймовірно, втік із країни через кордон із Румунією, заявила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у понеділок, 23 вересня, повідомляє Дзеркало тижня.

ВАКС розглядає клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу депутату від "Слуги народу" з застави на взяття про варту та стягнення застави у бюджет.

Як пише Центр протидії корупції, в Національному антикорупційному бюро з’ясували, що депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області.

Водночас законним чином зробити він це не міг, оскільки здав закордонні паспорти.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук своєю чергою уточнював раніше, що Верховна Рада не давала жодних дозволів на перетин державного кордону народному депутату Андрію Одарченку: "Жодних заяв на відрядження, жодних дозволів щодо перетину державного кордону" .

Зазначимо, що судовий розгляд справи Андрія Одарченка знаходиться на фінальній стадії. У листопаді 2023 року Одарченка затримали 21 листопада на спробі дати хабаря Мустафі Найєму у вигляді біткоїнів. Він перерахував хабар в еквіваленті 50 тисяч доларів за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету. ВАКС арештував депутата з можливістю вийти під заставу 15 мільйонів гривень та заборонив йому виїжджати з Києва без попереджання.